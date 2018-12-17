Совет по земельным отношениям при нижегородском правительстве одобрил 13 заявок для инвестпроектов Бизнес

Здание правительства Нижегородской области Фото: НИА Нижний Новгород

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области на заседании 20 декабря одобрил 13 заявок на выделение земельных участков для реализации инвестпроектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Совет под председательством министра имущественных и земельных отношений Сергея Баринова, в частности, одобрил заявку для строительства нового комплекса зданий, где расположится "Понетаевский психоневрологический интернат". Заявителем выступило государственное учреждение "Нижегородстройзаказчик", стоимость возведения объектов оценивается в 3,5 млрд рублей.

Также одобрено предоставление участка компании "СИБУР-Кстово" для строительства эстакады слива бензинов в Кстове. Стоимость строительства эстакады составит около 2,5 млрд рублей

Кроме того, совет добрил выделение участков под строительство набережной реки Вичкинзы в с.Дивеево. Там заявителем выступает администрация Дивеевского района, общая площадь участков составляет 80 тысяч кв м. Строительство набережной обойдется в 490 млн рублей.

"Сегодня мы также согласовали инвестору ООО "ПЦМИ" продление срока реализации проекта по строительству гостиницы в Городце – до 31 декабря 2021 года", - сказал по итогам заседания совета Сергей Баринов.

Напомним, что совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона создан по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина в июле текущего года. Совет рассматривает вопросы предоставления участков для строительства, заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках государственно-частного партнерства с использованием госимущества. Вопросы исполнения решений ранее действовавшего инвестиционного совета и принятия решений по объектам культурного наследия региона также вошли в компетенцию данного органа.