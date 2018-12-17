Нижегородские власти единогласно утвердили Стратегию развития региона

Правительство Нижегородской области на заседании кабинета министров под председательством губернатора Глеба Никитина 21 декабря единогласно одобрило Стратегию развития области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
До этого документ рассмотрели 19 федеральных структур исполнительной власти. Стратегия получила около 60 предложений и замечаний, которые касались включения дополнительных целевых показателей и стратегических инициатив. Эти данные были урегулированы в рабочем порядке.
"Экспертный совет по приоритетным направлениям Стратегии провел 50 заседаний, в которых участвовало свыше 400 человек. Далее мы перешли к общенародному обсуждению документа. Стратегические сессии состоялись во всех муниципалитетах области. В обсуждении приняло участие свыше четырех с половиной тысяч человек, а в сентябре за Стратегию проголосовали около полумиллиона жителей", - сказал Глеб Никитин.
После утверждения реализация Стратегии пройдет в три этапа. Первый этап предусматривает трансформацию системы управления регионом и активное участие в национальных проектах. В ближайшее время власти области актуализируют действующие государственные программы и сформируют новые. Это произойдет в 2019-2020 годы.
Ознакомиться с проектом Стратегии можно на специально созданном портале.
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