Последние новости рубрики Политика
21 декабря 2018 12:10  [233] Нижегородские власти единогласно утвердили Стратегию развития региона
21 декабря 2018 11:37  [307] "Команда губернатора сделает много полезного для Нижегородской области", - Виктор Лунин
21 декабря 2018 10:48  [284] Олег Шавин: "Приняв линию Глеба Никитина, мы получили бездефицитный бюджет и совершенно прорывные инвестпрограммы"
20 декабря 2018 17:16  [611] "Передача в ведение Евгения Люлина министерства внутренней политики - это грамотный шаг", - Сергей Зуденков
20 декабря 2018 16:50  [338] "Дмитрий Краснов - профессиональный управленец и порядочный, принципиальный человек", - Сергей Зуденков
20 декабря 2018 16:30  [494] Зампредседателя комитета ЗС НО по АПК Михаил Манухин написал заявление о выходе из состава парламента
20 декабря 2018 15:55  [587] "Система взаимодействия ЗС НО с правительством Нижегородской области вышла на более высокий уровень", - Александр Табачников
20 декабря 2018 14:39  [349] Павел Солодкий вновь назначен на должность нижегородского бизнес-омбудсмена
20 декабря 2018 14:20  [289] Глеб Никитин вручил депутату ЗС НО Виктору Лунину орден "За гражданскую доблесть и честь"
20 декабря 2018 13:59  [321] "Утверждённые сегодня заместители губернатора – уже сформировавшаяся команда", - Глеб Никитин
Политика

Нижегородские власти единогласно утвердили Стратегию развития региона

21 декабря 2018 12:10  [233] Политика

Фото: С сайта Стратегии развития

Правительство Нижегородской области на заседании кабинета министров под председательством губернатора Глеба Никитина 21 декабря единогласно одобрило Стратегию развития области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

До этого документ рассмотрели 19 федеральных структур исполнительной власти. Стратегия получила около 60 предложений и замечаний, которые касались включения дополнительных целевых показателей и стратегических инициатив. Эти данные были урегулированы в рабочем порядке.

"Экспертный совет по приоритетным направлениям Стратегии провел 50 заседаний, в которых участвовало свыше 400 человек. Далее мы перешли к общенародному обсуждению документа. Стратегические сессии состоялись во всех муниципалитетах области. В обсуждении приняло участие свыше четырех с половиной тысяч человек, а в сентябре за Стратегию проголосовали около полумиллиона жителей", - сказал Глеб Никитин.

После утверждения реализация Стратегии пройдет в три этапа. Первый этап предусматривает трансформацию системы управления регионом и активное участие в национальных проектах. В ближайшее время власти области актуализируют действующие государственные программы и сформируют новые. Это произойдет в 2019-2020 годы.

Ознакомиться с проектом Стратегии можно на специально созданном портале.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph