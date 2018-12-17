Нижегородские власти единогласно утвердили Стратегию развития региона Политика

Правительство Нижегородской области на заседании кабинета министров под председательством губернатора Глеба Никитина 21 декабря единогласно одобрило Стратегию развития области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

До этого документ рассмотрели 19 федеральных структур исполнительной власти. Стратегия получила около 60 предложений и замечаний, которые касались включения дополнительных целевых показателей и стратегических инициатив. Эти данные были урегулированы в рабочем порядке.

"Экспертный совет по приоритетным направлениям Стратегии провел 50 заседаний, в которых участвовало свыше 400 человек. Далее мы перешли к общенародному обсуждению документа. Стратегические сессии состоялись во всех муниципалитетах области. В обсуждении приняло участие свыше четырех с половиной тысяч человек, а в сентябре за Стратегию проголосовали около полумиллиона жителей", - сказал Глеб Никитин.

После утверждения реализация Стратегии пройдет в три этапа. Первый этап предусматривает трансформацию системы управления регионом и активное участие в национальных проектах. В ближайшее время власти области актуализируют действующие государственные программы и сформируют новые. Это произойдет в 2019-2020 годы.

Ознакомиться с проектом Стратегии можно на специально созданном портале.