Схема движения транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода в связи с праздничными мероприятиями Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Схема движения транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 21 декабря 2018 года

С 06.00 24 декабря 2018 года до 23.00 12 января 2019 года движение автобусов маршрутов №№19, 45, 52, 90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, следующих от Зеленского съезда в направлении площади Сенной, будет организовано по улицам Варварской, Пискунова, Минина и далее - по маршрутам. В обратном направлении - по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского и далее - по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№40, 74, Т-60, Т-85, Т-97, Т-98, следующих от площади Свободы в направлении площади Сенной, будет организовано по улицам Варварской, Пискунова, Минина и далее - по маршрутам. В обратном направлении - по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского и далее - по маршрутам.

Движение автобусов маршрута №Т-31, следующих от площади Сенной в направлении площади Минина и Пожарского, будет организовано по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского. В обратном направлении - по улицам Варварской, Пискунова, Минина и далее - по маршруту.

Разворот автобусов маршрутов №№1, 68, Т-4, Т-31 будет организован на площади Минина и Пожарского в районе улицы Большой Покровской.

Для автобусов маршрутов №№19, 40, 45, 52, 74, 90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, Т-90, следующих в направлении площади Сенной, будет временно введена остановка в районе пересечения улиц Пискунова и Ульянова.

С 06.00 31 декабря 2018 года до 23.00 2 января 2019 года будет временно сокращен путь следования троллейбусов маршрутов №№13, 17, 31 до площади Свободы.

Напомним, на пл.Минина и Пожарского с 29 декабря 2018 года по 7 января 2019 года будет проходить новогодний фестиваль "Горьковская елка".