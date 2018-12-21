Теплоэнерго создаст робота, круглосуточно отвечающего по телефону на вопросы абонентов
АО "Теплоэнерго" создаст робота, круглосуточно отвечающего по телефону на вопросы абонентов. Об этом сообщил в ходе круглого стола Александр Котельников, который занимает в компании должность директора по реализации.
По его словам, такая технология уже практикуется в Московской области. Потребитель по простым вопросам будет общаться с роботом, а по сложным - с сотрудником компании.
В настоящее время "Теплоэнерго" уже приступило к переговорам по поводу поставки оборудования для роботизированной программы. Предполагается, что технологию внедрят в 2019 году.
Александр Котельников отметил, что в начале отопительного сезона колл-центр "Теплоэнерго" принимает до 2,5 тысячи звонков в день. Он добавил, что покупка робота на тарифах не отразится.
"У нас есть внутрикорпоративная программа, в которую операторы заносят информацию об авариях. Мы хотим, чтобы робот мог брать ответ из этой базы и проговаривать его", - сказал директора по реализации.
Напомним, что "Теплоэнерго" в 2019 году намерено удвоить объем ремонта сетей теплоснабжения в Нижнем Новгороде в до 100 км. Это предусматривает стратегический план развития предприятия на 2019-2021 годы.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+