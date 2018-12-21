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Бизнес

"Теплоэнерго" создаст робота, круглосуточно отвечающего по телефону на вопросы абонентов

21 декабря 2018 18:18  [54] Бизнес
Теплоэнерго создаст робота, круглосуточно отвечающего по телефону на вопросы абонентов

Теплоэнерго создаст робота, круглосуточно отвечающего по телефону на вопросы абонентов

АО "Теплоэнерго" создаст робота, круглосуточно отвечающего по телефону на вопросы абонентов. Об этом сообщил в ходе круглого стола Александр Котельников, который занимает в компании должность директора по реализации.

По его словам, такая технология уже практикуется в Московской области. Потребитель по простым вопросам будет общаться с роботом, а по сложным - с сотрудником компании.

В настоящее время "Теплоэнерго" уже приступило к переговорам по поводу поставки оборудования для роботизированной программы. Предполагается, что технологию внедрят в 2019 году.

Александр Котельников отметил, что в начале отопительного сезона колл-центр "Теплоэнерго" принимает до 2,5 тысячи звонков в день. Он добавил, что покупка робота на тарифах не отразится.

"У нас есть внутрикорпоративная программа, в которую операторы заносят информацию об авариях. Мы хотим, чтобы робот мог брать ответ из этой базы и проговаривать его", - сказал директора по реализации.

Напомним, что "Теплоэнерго" в 2019 году намерено удвоить объем ремонта сетей теплоснабжения в Нижнем Новгороде в до 100 км. Это предусматривает стратегический план развития предприятия на 2019-2021 годы.

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