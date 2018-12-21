"ЕЦМЗ закупает продукты без конкурса для недопущения срыва питания в школах", - Владимир Жмакин Общество

"Единый центр муниципального заказа (ЕЦМЗ) закупает продукты без проведения конкурсных процедур для того, что бы не допустить срыва графика питания в школах", - сказал директор организации Владимир Жмакин, объясняя закупки продукции у единственного поставщика, что противоречит законодательству.

Он пояснил, что выбор единственного поставщика без конкурса в случае с рыбой и колбасой обусловлен тем, что продавцы предложили "лучшую цену за товар лучшего качества".

Причем колбасу ЕЦМЗ закупил у ООО "Жупиков" из Тамбовской области. Стоит отметить, что Владимир Жмакин до назначения директором ЕЦМЗ работал именно в этом регионе.

"Единственный поставщик - это не значит, что мы купили колбасу не анализируя рынок или я купил у какого-то своего друга. Могу заявить прямо - с Александром Жупиковым я лично не знаком", - заявил руководитель ЕЦМЗ, комментируя обвинения, связанные с тем, что прежде он работал именно в Тамбовской области.

Кроме того, директор ЕЦМЗ сообщил о том, что подготовка и проведение торгов занимает очень много времени и если процесс затягивается — то есть риск оставить учащихся без должного питания.

"Конкурс проводится от одного месяца до двух, а чем кормить детей эти два месяца? Выполняя поручение главы города Владимира Панова о недопустимости срыва питания, я принимаю решение - мы проводим срочные закупки у единственного поставщика. И закон в условиях необходимости и срочности это предусматривает. У меня нет выхода, мне надо кормить детей, и это определяет срочность", - пояснил он.



Он также подчеркнул, что все закупки продуктов питания проводятся строго в соответствии с действующим законодательством.

"По поводу закупок: я действую строго в рамках законодательства. Это делается для того, чтобы дети питались нормальной едой", - сказал Владимир Жмакин.

Напомним, что ЕЦМЗ выиграл конкурс по школьному питанию в Нижнем Новгороде в ноябре текущего года.

При этом уже в октябре 2018 года управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области возбуждало 17 дел по признакам картельного сговора в отношении ЕЦМЗ и поставщиков продукции. Специалисты назвали такую ситуацию резонансной.

В декабре еще два поставщика продукции пополнили список подозреваемых в картельном сговоре с ЕЦМЗ.