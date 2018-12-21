Один человек погиб в результате ДТП в Городецком районе Нижегородской области около пешеходного перехода Происшествия

Один человек погиб в результате ДТП в Городецком районе Нижегородской области около пешеходного перехода. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области 24 декабря 2018 года.

ДТП произошло 22 декабря на 12 км а/д Городец – Зиняки – Кантаурово. Водитель 1987 г.р. (стаж 10 лет), управляя а/м Киа, наехал на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате, мужчина 1962 г.р. получил смертельное ранение.

Всего за минувшие выходные в регионе зафиксировано зарегистрировано 26 ДТП, в которых погиб один человек и 37 получили травмы различной степени тяжести.