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Происшествия

Один человек погиб в результате ДТП в Городецком районе Нижегородской области около пешеходного перехода

24 декабря 2018 12:51  [166] Происшествия

Один человек погиб в результате ДТП в Городецком районе Нижегородской области около пешеходного перехода. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области 24 декабря 2018 года.

ДТП произошло 22 декабря на 12 км а/д Городец – Зиняки – Кантаурово. Водитель 1987 г.р. (стаж 10 лет), управляя а/м Киа, наехал на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате, мужчина 1962 г.р. получил смертельное ранение.

Всего за минувшие выходные в регионе зафиксировано зарегистрировано 26 ДТП, в которых погиб один человек и 37 получили травмы различной степени тяжести.

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