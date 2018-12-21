Новая АНО будет создана в Нижнем Новгороде по поддержке предпринимательства Бизнес

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Новая автономная некоммерческая организация (АНО) "Центр поддержки предпринимательства" будет создана в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в проекте решения Гордумы, окончательное решение примут депутаты на заседании 26 декабря 2018 года.

Учредитель АНО – администрация Нижнего Новгорода.

В документе указано, что в настоящее время ведется работа по созданию "Внешнего офиса" по поддержке и развитию предпринимательства, в связи с этим и создается данное АНО. К функциям АНО относятся:

- консультирование субъектов предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам: регистрации юрлиц и ИП; аренды и продажи недвижимого имущества; аренды земельных участков; торговли и нестационарных торговых объектов; мер поддержки предпринимательства и инвестиционной деятельности

- координация взаимодействия органов МСУ, юрлиц, предпринимателей по вопросам проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур в ходе подготовки и осуществления предпринимательской деятельности

- организация центра оперативной поддержки предпринимательства ("горячей линии"), в том числе посредством сети "Интернет".

Цель проекта - развитие инфраструктуры поддержки малых и средних предпринимателей и улучшение инвестиционного климата в городе.

Напомним, в декабре депутаты уже поддержали создание трех АНО по поддержке ТОС, соцпроектов, а также развитию исторических территорий и набережных.