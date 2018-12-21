Экс-глава Сормовского района Нижнего Новгорода Валерий Моисеев станет депутатом Гордумы Политика

Валерий Моисеев Фото: НИА Нижний Новгород

Экс-глава Сормовского района Нижнего Новгорода Валерий Моисеев станет депутатом Гордумы. Об этом сообщает "Комсомольская правда – Нижний Новгород" 24 декабря 2018 года.

По данным издания, Валерий Моисеев получит вакантный мандат депутата Думы и займет место ушедшего в правительство Нижегородской области Дмитрия Краснова.

Краснов был избран в гордуму в 2015 году по спискам партии «Единая Россия», и входил в тройку кандидатов. По закону его мандат должен перейти следующему человеку в тройке. Им является директор Нижегородского машиностроительного завода Василий Шупранов, но он ранее уже отказался от депутатских полномочий. Далее мандат должен перейти в региональную группу, набравшую наибольшее количество голосов.

Напомним, что экс-глава Сормовского района Валерий Моисеев назначен советником главы администрации Нижнего Новгорода по общественно-политическим вопросам в марте 2016 года.

С поста главы районной администрации, где он проработал 11 лет, Валерий Моисеев ушел в начале 2015 года.