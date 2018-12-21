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Спорт

ХК "Сочи" обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 5:2 в матче 24 декабря

25 декабря 2018 09:34  [97] Спорт

Фото: с сайта ХК "Сочи"

ХК "Сочи" обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 5:2 в матче 24 декабря. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба "Сочи".

Сочинцы заработали первое большинство в самом начале игры из-за изменений в составе команды. 

Несмотря на то, что счет открыл игрок "Торпедо" Денис Паршин, через полминуты Вадим Хомицкий из ХК "Сочи" сравнял его.

В пресс-службе ХК "Сочи" отметили, что игровое преимущество было ощутимым, в действиях команды все получалось, и это едва не погубило команду Сергея Зубова. Во второй двадцатиминутке начались совсем необязательные ошибки в своей зоне, приводившие к опасным моментам у ворот Дмитрия Шикина.

Южане стойко выдержали натиск гостей и ответили своей атакой, результат которой предрешил исход поединка. При игре в меньшинстве Дамир Жафяров заработал для "Торпедо" буллит, который сам же и реализовал. 5:2 – заслуженная победа "Сочи".

Напомним, "Торпедо" уступил челябинскому "Трактору" со счетом 2:3 в матче 19 декабря, также со счетом 2:3 "Торпедо" проиграл магнитогорскому "Металлургу" в матче регулярного чемпионата КХЛ 17 декабря.

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