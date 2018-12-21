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Общество

"До конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию 21 детский сад на 2,2 тысячи дополнительных мест", - Андрей Гнеушев

25 декабря 2018 17:40  [63] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

"До конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию 21 детский сад на 2,2 тысячи дополнительных мест", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев 25 декабря 2018 года.

Сегодня благодаря вмешательству губернатора региона Глеба Никитина был открыт детский сад в селе Ближнее Борисово Кстовского района. Детский сад предназначен для 75 детей. Его открытия ждали больше двух лет и обеспокоенные ситуацией жители обращались во все инстанции.

Глава региона отметил, что "недопустимо, чтобы решение таких проблем увязало в бюрократической трясине, а заложниками ситуации становились дети и молодые родители".

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева, задача, поставленная губернатором, - открыть детский сад до конца декабря, была решена.

"Усилиями регионального министерства образования и администрации Кстовского муниципального района сегодня открыты двери этого современного детского сада, располагающего полным набором образовательных пространств так необходимых для полноценного развития личности ребенка, его талантов и способностей", - отметил Андрей Гнеушев.

Он добавил, что открытие этого детского сада позволяет полностью ликвидировать очередность среди детей в возрасте с 3 до 7 лет, зарегистрированных на закрепленной территории Ближнеборисовского поселения в селах Ближнее Борисово и Вязовка, поселке Дружный, деревнях Митино и Румянцево.

"До конца 2019 года также в регионе планируется ввести в эксплуатацию 21 детский сад на 2 220 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет. Нижегородской области предоставлен межбюджетный трансферт из средств федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет", - отметил Андрей Гнеушев.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, в рамках национального проекта "Демография" (на период 2019-2021 годов) министерство просвещения РФ одобрило заявку Нижегородской области на строительство 20 детских садов на 2 920 дополнительных мест до конца 2021 года.

На эти цели запланировано финансирование из средств федерального бюджета в 2020 году в сумме более 950 млн рублей, в 2021 году - более 1,23 млрд рублей. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования из средств регионального бюджета не менее 4%.

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