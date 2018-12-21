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Политика

Дума Нижнего Новгорода одобрила досрочное сложение полномочий по заявлению Алексея Гойхмана

26 декабря 2018 11:14  [58] Политика

Дума Нижнего Новгорода одобрила досрочное сложение полномочий по заявлению Алексея Гойхмана. Такое решение было принято на заседании 26 декабря 2018 года.

"За" сложение полномочий проголосовали 36 депутатов, "против" - двое.

Алексей Гойхман объяснил свое решение намерением "посвятить своё время семье и близким людям". Кроме того, депутат поблагодарил своих избирателей и неравнодушных к его работе журналистов.

"Жизненное топливо не бесконечно. Я посчитал, что мне осталось жить меньше, чем я уже прожил", - пояснил своё решение присутствующим Алексей Гойхман.

Напомним, что 12 декабря Гойхман вышел из состава комиссии по транспорту, а также досрочно сложил полномочия председателя этой комиссии, которую он возглавлял более 10 лет. На его место назначен Станислав Прокопович. В октябре 2018 года из состава комиссии также вышел Игорь Нагорный, бывший заместителем председателя комиссии.

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