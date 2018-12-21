Дума Нижнего Новгорода одобрила досрочное сложение полномочий по заявлению Алексея Гойхмана Политика

Дума Нижнего Новгорода одобрила досрочное сложение полномочий по заявлению Алексея Гойхмана. Такое решение было принято на заседании 26 декабря 2018 года.

"За" сложение полномочий проголосовали 36 депутатов, "против" - двое.

Алексей Гойхман объяснил свое решение намерением "посвятить своё время семье и близким людям". Кроме того, депутат поблагодарил своих избирателей и неравнодушных к его работе журналистов.

"Жизненное топливо не бесконечно. Я посчитал, что мне осталось жить меньше, чем я уже прожил", - пояснил своё решение присутствующим Алексей Гойхман.

Напомним, что 12 декабря Гойхман вышел из состава комиссии по транспорту, а также досрочно сложил полномочия председателя этой комиссии, которую он возглавлял более 10 лет. На его место назначен Станислав Прокопович. В октябре 2018 года из состава комиссии также вышел Игорь Нагорный, бывший заместителем председателя комиссии.