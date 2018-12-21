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Политика

"Впервые вся область приняла участие в создании плана развития региона", - Денис Москвин

26 декабря 2018 12:01  [60] Политика

"Впервые вся область приняла участие в создании плана развития региона", - заявил секретарь НРО партии "Единая Россия" Денис Москвин, комментируя представленную губернатором Глебом Никитиным Стратегию развития области.

"Год был насыщен политическими и экономическими событиями. Губернатор Глеб Никитин, безусловно, обладает и энергией созидания, это лидер который по праву возглавил Нижегородскую область. Результат, который показал губернатор на выборах - это доверие, которое продемонстрировали ему нижегородцы, и в этом смысле партия тоже несет полную ответственность за то, что будет происходить в ближайшие годы на территории региона", - сказал Денис Москвин.

"Экономический каркас Стратегии развития региона был разработан сотнями профессионалов, которые анализировали лучшие практики российские других регионов страны. А обсуждение, насыщение этого каркаса конкретной проблематикой произошло в рамках обсуждений на стратегических сессиях, которые прошли во всех без исключения районах области. На моей памяти впервые такое количество жителей имело отношение к созданию плана развития области на долгие годы вперед", - добавил Денис Москвин.

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