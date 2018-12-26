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Бизнес

Горьковский автозавод готовится к выпуску новых моделей легких коммерческих автомобилей "ГАЗель NEXT"

26 декабря 2018 17:59  [86] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Горьковский автозавод (ГАЗ, Нижний Новгород, входит в Группу ГАЗ) готовится к выпуску новых моделей легких коммерческих автомобилей "ГАЗель NEXT". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Речь идет об автомобилях с 6-ступенчатой коробкой передач собственной разработки, а также фургонов и микроавтобусов "ГАЗель NEXT 4,6" с удлиненной колесной базой и увеличенным объемом кузова. Помимо этого, ведется подготовка к выпуску внедорожного грузовика "Садко NEXT".

В рамках подготовки в январе 2019 года ГАЗ осуществит модернизацию производства и установку нового оборудования.

На время модернизации площадки с 9 по 22 января предприятие предоставляет производственным работникам традиционный ежегодный оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом.

Во время ежегодного отпуска на предприятии также проходит сервисное обслуживание оборудования, которое невозможно организовать без остановки действующего производства.

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