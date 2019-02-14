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Политика

Изменения в структуре нижегородской администрации: исключается управление экологии

21 февраля 2019 11:01  [1719] Политика

Изменения в структуре нижегородской администрации предполагают исключение управления экологии. Согласно проекту решения Гордумы, предлагается внести ряд изменений. Решение относительно новой структуры администрации будет принято на заседании Думы 27 февраля 2019 года.

В частности, предлагается переименовать управление благоустройства в департамент благоустройства, управление по инвестполитике - в департамент инвестиций и внешнеэкономических связей.

Из структуры администрации города исключается управление экологии. Его функции передаются в департамент благоустройства. Также исключается комитет международных отношений. Его функции передаются в департамент инвестиций и внешнеэкономических связей.

В структуру администрации города в качестве самостоятельного структурного подразделения вводится управление документационного обеспечения и контроля. В настоящее время данные функции распределены между двумя структурными подразделениями администрации - департаментом кадровой политики (отдел документационного обеспечения деятельности администрации) и управлением организационного обеспечения деятельности главы города и администрации города (отдел по работе с обращениями граждан и сектор контроля).

Напомним, предыдущие изменения в структуре были одобрены в ноябре прошлого года: было введено управление развития информационных технологий.

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