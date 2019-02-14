Симпозиум к 100-летию появления в радиоэфире русской речи пройдет в Нижнем Новгороде 27 февраля Общество

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Симпозиум к 100-летию появления в радиоэфире русской речи пройдет в Нижнем Новгороде 27 февраля 2019 года. Об этом сообщили организаторы.

Первое слово прозвучало на радио в 1919 году как результат выдающейся деятельности сотрудников нижегородской радиолаборатории по созданию российской радиосети. Кафедра журналистики института филологии и журналистики ННГУ им.Лобачевского и музей "Нижегородская радиолаборатория" проводят юбилейный симпозиум "Позывные Нижнего", рассказали организаторы.

Цель мероприятия – рассказать об истории, становлении и развитии нижегородского и российского радиовещания. В качестве докладчиков выступят представители государственных и частных нижегородских радиостанций, преподаватели университета и студенты - будущие радиожурналисты.

Симпозиум пройдет по адресу: ул.Верхне-Волжская набережная, 5. Время проведения 10:30-14:00.