Нижегородская область вошла в четверку лидеров ПФО по экспорту продукции АПК Экономика

Нижегородская область вошла в четверку лидеров по экспорту продукции АПК среди регионов Приволжского федерального округа. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя итоги совещания по вопросу наращивания сельхозпроизводства и развития экспортного потенциала субъектов Российской Федерации, которое провел министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в Казани.

По данным Минсельхоза РФ, в 2018 году экспорт продукции АПК в целом по ПФО увеличился по сравнению с 2017 годом почти на 2% и составил 1,2 млрд $.

Крупнейшими экспортерами по итогам года стали Саратовская, Самарская, Нижегородская области и Республика Татарстан. Основные потребители сельскохозяйственной продукции ‑ Казахстан, Латвия, Китай, Иран, Турция.

"Перед нами стоит серьезная задача по расширению производства сельхозпродукции и наращиванию экспорта продукции АПК. Расширение поставок за рубеж позволит нашим агропредприятиям получить дополнительную прибыль, а значит, даст возможность повысить доходы сотрудников отрасли. Это очень важная социальная задача", - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что дал поручение региональному минсельхозу вместе с предприятиями проработать конкретные планы по расширению ассортимента экспортной продукции и росту объемов поставок за рубеж. По его мнению, для нижегородского агропромышленного комплекса в приоритете – работа на внутренний рынок. Экспорт надо развивать за счет расширения объемов производства.

"Минсельхоз разработал паспорт регионального проекта "Экспорт продукции АПК Нижегородской области". В ближайшее время будет подписано соглашение между Минсельхозом России и минсельхозом Нижегородской области о его реализации", - сообщил Глеб Никитин.

"Региональный проект предусматривает увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса региона в 2,2 раза - с 226 млн $ в 2017 году до 492 млн $ к 2024 году", - пояснил он.

По данным Федеральной таможенной службы, в настоящее время экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в регионе осуществляют более 40 организаций агропромышленного комплекса. Среди экспортируемой продукции – масложировая и кондитерская, картофель, овощи, макаронные изделия, яйцепродукты, мясные полуфабрикаты и другая продукция.

Напомним, Глеб Никитин подписал соглашение для об увеличении несырьевого неэнергетического экспорта Нижегородской области.