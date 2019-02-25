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Экономика

Долг НПАТ составил 1 млрд рублей на начало 2019 года

26 февраля 2019 15:01  [125] Экономика

Долг МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) составил 1 млрд рублей на начало 2019 года. Об этом сообщила руководитель НПАТ Елена Лекомцева на заседании комиссии Гордумы 26 февраля 2019 года.

Она также обратила внимание, что кредиторская задолженность муниципального предприятия снизилась.

Большую часть долга, около 720 млн рублей, составляют обязательства по страховым взносам и налогам.

Напомним, по состоянию на 1 июня 2018 года долг НПАТ составлял почти 1,16 млрд рублей. После этого, депутаты одобрили передачу зданий "Нижегородпассажиравтотранса" налоговой службе области в залог.

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