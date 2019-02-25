Концессионное соглашение может быть заключено по организации перехватывающих парковок в Нижнем Новгороде Общество

Концессионное соглашение может быть заключено по организации перехватывающих парковок в Нижнем Новгороде. Об этом на заседании комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту 26 февраля 2019 года сообщил, замглавы администрации Роман Колосов.

Всего планируется создать пять перехватывающих парковок на 2400 мест, в том числе на улице Акимова — 800 мест, около станции метро "Парк Культуры" - около 300, возле станции "Варя" — около 400, возле площади "Сенная" — почти на 400, около автостанции Верхние Печеры на территории действующих гаражей — ориентировочно на 500 машиномест.

Председатель комиссии по транспорту Станислав Прокопович поинтересовался, как администрация планирует использовать территорию бывшей автостанции "Канавинская". По словам Романа Колосова, уже этим летом на данной площадке планируется организация перехватывающей парковки.

Заместитель председателя комиссии Герман Карачевский уточнил, какие парковки – открытого или закрытого типа – планируется размещать в городе с учетом того, что парковки закрытого типа приносят наибольший доход. Замглавы администрации ответил, что в планах строительство парковок и открытого, и закрытого типа с приоритетом открытого, так как они являются наиболее комфортными для нижегородцев.

Подводя итоги обсуждения, Станислав Прокопович заявил, что город движется к цивилизованному использованию дорожного пространства. "Вопрос парковок актуален. Опрос нижегородцев, который прошел на сайте городской Думы в рамках подготовки к круглому столу, диалог с избирателями показывают, что давно пора в этом направлении применить цивилизованные формы, - отметил председатель комиссии по транспорту и связи. - Мы должны навести порядок" – заявил он.