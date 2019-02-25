Этап интернет-голосования в Молодежный парламент X созыва стартовал в Дзержинске Нижегородской области Политика

Этап интернет-голосования в Молодежный парламент X созыва стартовал в Дзержинске Нижегородской области, сообщает пресс-служба администрации города.

В сообщении отмечается, что по итогам голосования будет отобрано 12 представителей молодежи Дзержинска, которые войдут в парламент нового созыва. Интернет-голосование проходит с 26 февраля по 4 марта включительно, а его итоги будут подведены также 4 марта.

Как уточнили в оргкомитете по выборам в Молодежный парламент, каждый пользователь сети "Интернет" может проголосовать за неограниченное количество списков избирательных объединений. Свой голос за избирательные объединения, выдвинувшие своих кандидатов в молодежную структуру, можно отдать либо на сайте городской Думы - баннер "Голосование в Молодежный парламент" расположен на его главной странице (http://www.dumadzr.ru/index.php?id_page=24). Либо на странице Молодежного парламента Дзержинска в социальной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/molodparlament38).



СПРАВКА:

Общее число членов парламента - 24 человека, 12 из которых уже были отобраны Экспертным советом.