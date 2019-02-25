Последние новости рубрики Политика
26 февраля 2019 18:01  [125] Этап интернет-голосования в Молодежный парламент X созыва стартовал в Дзержинске Нижегородской области
26 февраля 2019 15:29  [157] Депутаты от "Единой России" будут закреплены за объектами благоустройства
26 февраля 2019 14:21  [275] Андрей Моисеенко назначен и.о. директора департамента предпринимательства и туризма Нижнего Новгорода
26 февраля 2019 11:54  [447] Отбор на пост министра строительства Нижегородской области начинается 26 февраля
25 февраля 2019 18:00  [357] Прозрачность работы всех МП необходимо обеспечить новому руководителю нижегородского КРУ
25 февраля 2019 17:25  [388] Шамиль Аляутдинов станет заместителем председателя комиссии нижегородской Думы по МСУ
25 февраля 2019 15:07  [690] Дмитрий Барыкин предложил кандидатуру Ольги Балакиной на пост зампредседателя Думы
22 февраля 2019 18:59  [1616] Единый день предварительного голосования партии "Единая Россия" пройдет 26 мая
22 февраля 2019 13:18  [2124] Председатель нижегородской Думы Дмитрий Барыкин вошел в экспертный совет по реализации Стратегии развития
22 февраля 2019 12:30  [2309] Зампред Думы Дзержинска Игорь Крашенинников исключен из местного политсовета "Единой России" за "хамское" поведение
Политика

Этап интернет-голосования в Молодежный парламент X созыва стартовал в Дзержинске Нижегородской области

26 февраля 2019 18:01  [125] Политика

Этап интернет-голосования в Молодежный парламент X созыва стартовал в Дзержинске Нижегородской области, сообщает пресс-служба администрации города.

В сообщении отмечается, что по итогам голосования будет отобрано 12 представителей молодежи Дзержинска, которые войдут в парламент нового созыва. Интернет-голосование проходит с 26 февраля по 4 марта включительно, а его итоги будут подведены также 4 марта.

Как уточнили в оргкомитете по выборам в Молодежный парламент, каждый пользователь сети "Интернет" может проголосовать за неограниченное количество списков избирательных объединений. Свой голос за избирательные объединения, выдвинувшие своих кандидатов в молодежную структуру, можно отдать либо на сайте городской Думы - баннер "Голосование в Молодежный парламент" расположен на его главной странице (http://www.dumadzr.ru/index.php?id_page=24). Либо на странице Молодежного парламента Дзержинска в социальной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/molodparlament38).

СПРАВКА:
Общее число членов парламента - 24 человека, 12 из которых уже были отобраны Экспертным советом.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph