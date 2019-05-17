Треть нижегородских респондентов во время опроса высказались за увеличение муниципального транспорта Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Треть респондентов во время опроса в Нижнем Новгороде высказались за увеличение муниципального транспорта.

Такие данные озвучил социолог Андрей Самсонов во время заседания эксперт-клуба "Комсомольской правды – Нижний Новгород" "ОколоКремля" на тему "Транспортная система области и города: как решить вечные проблемы с дорогами, парковками и пробками".

Социологический опрос проводился 21 мая, объем выборки – 1200 респондентов из города и области. Институт проблем социального управления специально для эксперт-клуба спросил у нижегородцев, как они оценивают транспортную систему города и области.

По данным опроса, 36,3% нижегородцев считают, что необходимо одинаковое количество частного и муниципального транспорта, 28,6% - что муниципального нужно больше, 25,6% хотят видеть больше частных маршруток.

На вопрос о муниципальном общественном транспорте 40% опрошенных заявили, что оценивают его работу скорее положительно, чем отрицательно, 28,5% выбрали вариант "скорее отрицательно", 12% - "положительно", 10,7% - "отрицательно", а 8,8% затруднились ответить.