Открытие научно-исследовательского центра по битумным материалам в Кстове Экономика

ПАО "ЛУКОЙЛ" открыло научно-исследовательский центр (НИЦ) по битумным материалам в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Оснащенный самым современным оборудованием центр позволяет моделировать транспортные нагрузки и климатические условия любого уровня сложности для испытаний битумов и асфальтобетонов в составе дорожного покрытия.