Открытие научно-исследовательского центра по битумным материалам в Кстове

ПАО "ЛУКОЙЛ" открыло научно-исследовательский центр (НИЦ) по битумным материалам в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Оснащенный самым современным оборудованием центр позволяет моделировать транспортные нагрузки и климатические условия любого уровня сложности для испытаний битумов и асфальтобетонов в составе дорожного покрытия.
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