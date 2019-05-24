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Экономика

Открытие научно-исследовательского центра по битумным материалам в Кстове

24 мая 2019 18:34  [75] Экономика

ПАО "ЛУКОЙЛ" открыло научно-исследовательский центр (НИЦ) по битумным материалам в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Оснащенный самым современным оборудованием центр позволяет моделировать транспортные нагрузки и климатические условия любого уровня сложности для испытаний битумов и асфальтобетонов в составе дорожного покрытия.

Открытие научно-исследовательского центра по битумным материалам в Кстове
Открытие научно-исследовательского центра по битумным материалам в Кстове
Открытие научно-исследовательского центра по битумным материалам в Кстове
Открытие научно-исследовательского центра по битумным материалам в Кстове
Открытие научно-исследовательского центра по битумным материалам в Кстове
Открытие научно-исследовательского центра по битумным материалам в Кстове
Открытие научно-исследовательского центра по битумным материалам в Кстове
Открытие научно-исследовательского центра по битумным материалам в Кстове
Открытие научно-исследовательского центра по битумным материалам в Кстове
Открытие научно-исследовательского центра по битумным материалам в Кстове
Открытие научно-исследовательского центра по битумным материалам в Кстове
Открытие научно-исследовательского центра по битумным материалам в Кстове
Открытие научно-исследовательского центра по битумным материалам в Кстове
Открытие научно-исследовательского центра по битумным материалам в Кстове
Открытие научно-исследовательского центра по битумным материалам в Кстове
Открытие научно-исследовательского центра по битумным материалам в Кстове
Открытие научно-исследовательского центра по битумным материалам в Кстове
Открытие научно-исследовательского центра по битумным материалам в Кстове

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