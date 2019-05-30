Случай подозрения на корь зарегистрирован в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Случай подозрения на корь зарегистрирован в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом агентству сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Согласно информации, по роду деятельности заболевший часто перемещается в другие регионы. При этом прививка против кори ему сделана не была.

В связи с этим управление Роспотребнадзора совместно с медицинскими работниками проводит противоэпидемические мероприятия в очаге кори, в том числе медицинские осмотры, наблюдение за контактными и их вакцинация против кори.

В ведомстве напомнили, что в Нижегородской области продолжается работа по выявлению тех, кто не болел корью и не был привит в соответствии с национальным календарем профилактических прививок — для таких людей с 1 апреля по 1 октября 2019 года организована "подчищающая иммунизация".

На сегодняшний день в Нижегородской области в рамках подчищающей иммунизации привито порядка 13 тысяч граждан, в том числе 5,5 тысяч детей.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о вероятном случае заболевания корью учащегося нижегородского лицея № 40.

Напомним, в начале весны количество заболевших корью в Нижегородской области достигло 11 человек. Тогда Минздрав даже рекомендовал нижегородцам сделать повторные прививки.