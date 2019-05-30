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Общество

Владимир Путин подписал указ о присвоении имени Валерия Чкалова нижегородскому аэропорту

31 мая 2019 13:59  [113] Общество

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, в том числе о присвоении имени Валерия Чкалова нижегородскому аэропорту 31 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

В указе отмечается, что присвоенное имя не отменяет основной части наименования. Таким образом, название "Стригино" у международного аэропорта Нижнего Новгорода также сохранено.

"В регионе в голосовании приняли участие больше 123 тысяч человек. Сам процесс позволил привлечь дополнительное внимание к нашей истории. Уверен, что благодаря этому проекту нижегородцы и гости региона будут больше интересоваться именами людей, которые прославили нашу область", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что в конкурсе "Великие имена России" проголосовали почти пять миллионов человек, а итоги были подведены на "Нижегородской ярмарке".

Напомним, инициаторами и соорганизаторами проекта стали Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество.

В первичный список потенциальных кандидатов для присвоения имени аэропорту "Стригино" вошли 11 известных людей: Козьма Минин, Иван Кулибин, Максим Горький, Валерий Чкалов, Петр Нестеров, Ростислав Алексеев, Николай Лобачевский, князь Георгий Всеволодович, преподобный Серафим Саровский, Милий Балакирев и Александр Голованов.

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