Имя Валерия Чкалова набрало наибольшее число голосов нижегородцев по предварительным итогам конкурса "Великие имена России" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Имя Валерия Чкалова набрало наибольшее число голосов нижегородцев по онлайн и офлайн голосования конкурса "Великие имена России". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 4 декабря 2018 года.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, нижегородцы проявили высокий уровень заинтересованности в выборе имени для аэропорта. "Мне хочется поблагодарить всех, кто принял участие в голосовании", - заявил Глеб Никитин.

По словам организаторов конкурса, данный результат является предварительным. По итогам подсчета голосов Общественная палата РФ внесет свои предложения по присвоению имен аэропортам в правительство, а окончательное решение примет Президент РФ.

"Высокая активность в ходе голосования еще раз показала, что нижегородцы знают и любят историю региона. Было много аргументов за каждую кандидатуру, с которыми сложно поспорить. В итоге нижегородцы выбрали Валерия Чкалова, ставшего одним из символов мировой авиации. Перелеты экипажа под его руководством показали всему миру не только высочайший уровень мужества и мастерства наших летчиков, но и стали основой для развития целых направлений в отечественной авиации", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, 4 декабря на Нижегородской ярмарке работал Центр подсчета голосов конкурса "Великие имена России". Нижегородские волонтеры подсчитывали результаты офлайн голосования по 15 аэропортам страны. В обработке данных приняли участие 60 волонтеров: они вручную перебирали бюллетени, собранные их коллегами из других регионов. Всего в центр обработки поступило 1,2 млн анкет из нескольких городов страны: Казань, Нижнекамск/Набережные Челны (аэропорт "Бегишево"), Уфа, Чебоксары, Самара, Пенза, Нижний Новгород, Калуга, Белгород, Воронеж, Ставрополь, Минеральные Воды, Астрахань, Волгоград, Москва (аэропорт "Домодедово").

Напомним, конкурс "Великие имена России" стартовал 11 октября 2018 года. По итогам трёх этапов в шорт лист конкурса вошло три имени: Максим Горький, Валерий Чкалов и Козьма Минин. Из них имя-победителя определяли жители региона путём открытого голосования, которое проходило с 12 по 30 ноября.