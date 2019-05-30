Пострадавшим в результате взрыва на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области оказывается необходимая медпомощь.
По информации пресс-службы главы региона, об этом сообщила и.о. министра здравоохранения области Елена Саксонова.
По ее словам, на месте взрыва работают специалисты службы медицины катастроф.
"Все пострадавших - около 19 человек - оказывается необходимая медицинская помощь", - заявила Елена Саксонова.
И,о. министра отметила, что в основном речь идет об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести.
Напомним, после получения информации о ЧП в Дзержинске по поручению Глеба Никитина был создан оперативный штаб.
По его данным, угрозы загрязнения воздуха после происшествия в Дзержинске не существует.
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