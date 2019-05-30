Последствия взрыва в Дзержинске: из 27 обратившихся за медпомощью граждан 11 отпущены домой Происшествия

Последствия взрыва в Дзержинске: из 27 обратившихся за медпомощью граждан 11 отпущены домой.

По сведениям регионального минздрава, после взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске с просьбами об оказании медпомощи обратились 27 граждан. Сообщается, что после осмотра медиками 11 человек отпущены домой.

По данным пресс-службы главы региона, в работах по ликвидации последствий происшествия задействовано почти 350 человек, около 40 единиц техники.

Напомним, после получения известия о ЧП в Дзержинске по поручению губернатора Глеба Никитина был создан оперативный штаб.

По его данным, угрозы загрязнения воздуха после происшествия в Дзержинске нет.