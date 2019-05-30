Матпомощь выделит правительство Нижегородской области пострадавшим при взрыве на заводе "Кристалл" в Дзержинске

Правительство Нижегородской области выделит выделит материальную помощь госпитализированным в результате двух взрывов на заводе АО "ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске.
Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вечером 1 июня, во время подведения итогов дневной работы оперативного штаба по вопросу
ликвидации последствий происшествия на предприятии.
По его словам, жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тыс. рублей, а также по 50 тыс. рублей из бюджета Дзержинска.
Помимо этого Глеб Никитин добавил, что правительство Нижегородской области займется координацией выполнения работ по восстановлению объектов и возмещению ущерба работодателем пострадавшим сотрудникам завода.
"Сейчас определяемся с размером ущерба в первую очередь по объектам социального значения и жилого фонда. Пока сложно назвать конкретную сумму", - отметил, в свою очередь, глава Дзержинска Иван Носков, уточнив, что точный объем средств, необходимый для устранения последствий происшествия, будет известен в течение двух ближайших дней.
Напомним, 1 июня в11:53 произошло два взрыва в Дзержинске на заводе АО "ГосНИИ "Кристалл" на складе готовой продукции. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина был создан оперативный штаб и на место тут же выехал его заместитель Дмитрий Краснов.
Напомним также, что региональный минздрав сообщил накануне о 42 пострадавших, из которых 28 были отпущены домой после осмотра медиками.
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