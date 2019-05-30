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Происшествия

ЧП в Дзержинске: сообщается о 42 пострадавших, из них 28 отпущены домой после осмотра медиками

01 июня 2019 18:16  [299] Происшествия

ЧП в Дзержинске: сообщается о 42 пострадавших, из них 28 отпущены домой после осмотра медиками.

Как сообщает региональный минздрав, после взрыва на ГосНИИ "Кристалл" медпомощь потребовалась 42 гражданам.

Согласно предоставленной информации, 28 человек после осмотра медработниками отправлены домой, у остальных ситуация стабильная, ухудшения здоровья нет.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на "Кристалле" разрушено административное здание, на предприятии был пожар, его площадь составляла 100 кв.м.

По данным оперативного штаба, созданного по поручению губернатора Глеба Никитина, угрозы загрязнения воздуха после ЧП в Дзержинске нет.

Региональный минздрав сообщил о 27 обратившихся за медпомощью гражданах после взрывов в Дзержинске. 11 человек после осмотра медиками были отпущены домой.

Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, радиационный фон находится в норме.

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