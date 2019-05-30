Свыше 60 комиссионных приемок провел региональный фонд капремонта в Нижегородской области за май Общество

Свыше 60 комиссионных приемок провел региональный фонд капремонта в Нижегородской области за май

Кураторы Фонда капитального ремонта Нижегородской области в мае нынешнего года провели 68 комиссионных приемок различных видов работ в многоквартирных домах, расположенных на территории столицы Приволжья и Нижегородской области.

Об этом со ссылкой на ведомство сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, самое большое количество приемок было проведено в домах, где завершился капремонт внутридомовых инженерных систем.

Так, в 14 домах в рамках программы была проведена замена системы водоотведения, в 11 – теплоснабжения, еще в 11 – системы электроснабжения, в восьми многоквартирных были заменены трубы холодного водоснабжения и в трех – горячего. Помимо этого, комиссия приняла восемь крыш, шесть фасадов, проверила и качество установленных лифтов в семи нижегородских высотках.

"Мы предъявляем высокие требования к работе подрядных организаций. В первую очередь к безопасности, а также к соблюдению сроков проведения работ. Фондом также ведется активная работа с жителями. И хочется отметить, что кроме комиссионной приемки Фондом в течение 10 дней лифт должен принять Ростехнадзор. Только после подписания ими акта, подъемник вводится в эксплуатацию", - отметил исполняющий обязанности директора Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.

Как отметили в ведомстве, сейчас подрядчики приступают к сезонным работам по ремонту фасадов. Кроме того, в планах активная подготовка к осенне-зимнему периоду. Речь идет о ремонте кровель и замене систем теплоснабжения в многоквартирных домах.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил перед Фондом капитального ремонта задачу – повысить исполнение программы ремонта многоквартирных домов в регионе. Также Глеб Никитин дал поручение оптимизировать работу с жителями и подрядными организациями, повысить качество проводимых работ.

Ранее сообщалось о том, что руководителей ТСЖ оштрафовали за сокрытие средств на счетах капремонта в Ленинском районе Нижнего Новгорода.