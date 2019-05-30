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Общество

Основными клиентами нижегородкого космодрома станут иностранцы — глава "КосмоКурса"

03 июня 2019 14:45  [301] Общество
Основными клиентами нижегородкого космодрома станут иностранцы — глава КосмоКурса

Основными клиентами нижегородкого космодрома станут иностранцы — глава КосмоКурса

Фото: Роскосмос

Основными клиентами космодрома в Нижегородской области станут иностранцы. Такое предположение сделал глава "КосмоКурса" Павел Пушкин, который намерен построить в Нижегородской области первый в России частный космодром.

Эту информацию Павел Пушкин опубликовал на своей станице в соцсети Facebook.

Он добавил, что стоимость полета составит $250 тысяч и такую сумму смогут потратить лишь около 10% россиян. Остальными клиентами космодрома станут иностранцы.

Также Павел Пушкин сообщил, что сейчас над созданием космодрома трудится 50 талантливых инженеров-конструкторов ракетной отрасли, а ввод объекта в эксплуатацию позволит трудоустроить примерно 400 местных жителей, в том числе за счет смежных проектов.

Напомним, что в конце февраля 2019 года было подписано соглашение о сотрудничестве при строительстве данного космодрома. Документ подписали правительство Нижегородской области, корпорация развития региона и "КосмоКурс"

Объем инвестиций в проект предполагается в размере 2,6 млрд рублей. Тогда же начался поиск участка для строительства комплекса.

Ожидалось, что первый полет будет совершен в 2025 году. Он будет длиться 15 минут. Планируется, что ежегодно из России совершать суборбитальный полет будут до 700 космических туристов будут. Стоимость полета составит около $200-250 тысяч.

Позже стало известно, что для заправки ракет, запускаемых с нижегородского космодрома, в регионе построят ####спиртзавод##.

В конце мая Павел Пушкин посетил предполагаемое место расположение космодрома в Нижегородской области и опубликовал фото на своей станице в соцсети Facebook, но не назвал населенный пункт, сообщив, что информация пока носит конфиденциальный порядок.

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