Последние новости рубрики Общество
04 июня 2019 13:42  [38] "ТНС энерго НН" напоминает, кому нужно заменить электросчетчик до 31 июля
04 июня 2019 13:31  [46] Специалисты восстановили обесточенные в результате взрывов объекты Дзержинска
04 июня 2019 12:42  [141] Благоустройством Гребного канала в Нижнем Новгороде займется московская компания
04 июня 2019 12:41  [86] Глава Дзержинска Иван Носков заявил о том, что ситуация в городе после ЧП стабилизировалась
04 июня 2019 11:57  [112] Роскачество нашло в чае известных марок пестициды, плесень и кишечную палочку
04 июня 2019 10:38  [112] Жители Дзержинска объединились для устранения последствий взрыва на ГосНИИ "Кристалл"
04 июня 2019 10:30  [142] Нижегородский фестиваль "Ботаника" переехал в Александровский сад и стал бесплатным
04 июня 2019 10:01  [136] Первым пострадавшим при взрыве на ГосНИИ "Кристалл" Дзержинска выплатили материальную помощь
03 июня 2019 18:53  [963] Погребение бронзового века обнаружили археологи на окраине Нижнего Новгорода
03 июня 2019 18:33  [172] Обезопасить движение транспорта и пешеходов в районе автостанции "Щербинки" планируют к сентябрю
Общество

Благоустройством Гребного канала в Нижнем Новгороде займется московская компания

04 июня 2019 12:42  [141] Общество
Концепция благоустройства Гребного канала

Концепция благоустройства Гребного канала

Фото: АНО "Институт городской среды Нижнего Новгорода"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Комплексным благоустройством зоны отдыха на берегу Гребного канала в Нижегородском районе Нижнего Новгорода займется московская компания "Смарт". Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Электронный конкурс не состоялся, поскольку заявка ООО "Смарт" была единственной. Однако администрация города приняла решение заключить контракт с ним.

Начальная (максимальная) цена контракта: 24,6 млн рублей.

В течении 30 дней с момента заключения контракта компания должна будет построить террасу, отремонтировать объекты озеленения, установить скамейки, урны и информационные стенды, спланировать ландшафт.

Напомним, этот же подрядчик благоустраивал сквер на ул. Прыгунова в Автозаводском районе.

Ранее сообщалось, что Гребной канал станет пилотным проектом АНО "Институт городской среды Нижнего Новгорода".

СПРАВКА:

ООО "Смарт" зарегистрировано в Москве в 2012 году. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Генеральный директор – Иван Игоревич Мезенцев, учредитель – ООО "Базис". Основной вид деятельности – чистка и уборка, в числе дополнительных – производство строительных металлических конструкций и изделий.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph