Благоустройством Гребного канала в Нижнем Новгороде займется московская компания Общество

Концепция благоустройства Гребного канала Фото: АНО "Институт городской среды Нижнего Новгорода"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Комплексным благоустройством зоны отдыха на берегу Гребного канала в Нижегородском районе Нижнего Новгорода займется московская компания "Смарт". Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Электронный конкурс не состоялся, поскольку заявка ООО "Смарт" была единственной. Однако администрация города приняла решение заключить контракт с ним.

Начальная (максимальная) цена контракта: 24,6 млн рублей.

В течении 30 дней с момента заключения контракта компания должна будет построить террасу, отремонтировать объекты озеленения, установить скамейки, урны и информационные стенды, спланировать ландшафт.

Напомним, этот же подрядчик благоустраивал сквер на ул. Прыгунова в Автозаводском районе.

Ранее сообщалось, что Гребной канал станет пилотным проектом АНО "Институт городской среды Нижнего Новгорода".

СПРАВКА:

ООО "Смарт" зарегистрировано в Москве в 2012 году. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Генеральный директор – Иван Игоревич Мезенцев, учредитель – ООО "Базис". Основной вид деятельности – чистка и уборка, в числе дополнительных – производство строительных металлических конструкций и изделий.