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Общество

Специалисты восстановили обесточенные в результате взрывов объекты Дзержинска

04 июня 2019 13:31  [122] Общество

Специалисты восстановили обесточенные в результате взрывов на "ГосНИИ "Кристалл" объекты Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Напомним, что на территории дзержинского НИИ 1 июня 2019 года произошло два взрыва на складе готовой продукции. Взрывы разрушили несколько зданий, в домах жителей города были выбиты стекла.
В пресс-службе пояснили, что в результате ЧП было обесточено 90 домов в поселке Свердлова, несколько социальных объектов, а также полностью поселок Пыра. Энергоснабжение было восстановлено в кратчайшие сроки.
"Одна из первых задач, которая стояла перед блоком городского хозяйства – это восстановление энергообеспечения данных объектов. Был организован штаб под руководством министра энергетики и ЖКХ региона, определены приоритетные задачи и мероприятия", - сказал заместитель главы администрации Дзержинска Денис Дергунов.
"На первом этапе энергоснабжение было обеспечено с применением резервных источников, которые поставило МРСК – в результате, электроэнергия во всех домах и соцобъектах появилась уже в субботу. И в воскресенье были проведены работы, связанные с восстановлением работоспособности основного оборудования, после чего все потребители были переведены на основную схему энергоснабжения", - добавил он.
Одновременно была организована работа по сбору и вывозу битого стекла с территорий учреждений социальной сферы Дзержинска. В этом процессе приняли активное участие представители регионального оператора по сбору и вывозу ТКО - ООО "Нижэкология - НН", волонтеры, активные дзержинцы. Вывоз стекла был завершен в воскресенье. Из города было вывезено около 120 кубометров битых стекол.
В пресс-службе отметили, что сейчас в Дзержинске зафиксировано более 1200 разбитых окон в многоквартирных домах. В настоящее время все управляющие организации города ведут работы, связанные с восстановлением разрушенного остекления. К процессу привлечены дополнительные силы нижегородских управляющих компаний.
Напомним, что в Дзержинске организована "горячая линия" по вопросам, связанным с ликвидацией последствий ЧП. По телефону 8 (951) 908-07-06 жители могут сообщить информацию по повреждениям в квартирах многоквартирных домов и домах частного сектора.

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