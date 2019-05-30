Банк "Открытие" выпустит биржевую инвестиционную облигацию для физлиц на компании индустрии Luхury Бизнес

Банк "Открытие" выпустит биржевую инвестиционную облигацию для физлиц на компании индустрии Luхury. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Новый инвестиционный продукт выпущен на компании индустрии Luхury с условием выплаты дополнительного дохода. Облигации номинированы в рублях со сроком обращения 3 года, идентификационный номер выпуска 4B020402209B001P от 20 мая 2019 года.

При положительной реализации предлагаемой стратегии потенциальная доходность для инвесторов по облигациям составит 15% годовых.

Вложение в облигации предполагает полную защиту и возврат капитала в случае снижения цен на базовые активы к дате погашения облигаций. Сами базовые активы из акций компаний индустрии роскоши отобраны на основе рыночной экспертизы.

В банке пояснили, что если клиент держит облигацию до погашения (три года), совокупный доход по купону не облагается подоходным налогом в пределах ключевой ставки ЦБ РФ (в настоящее время составляет 7,75%) плюс 5 процентных пунктов. Совокупный доход по купону превышающий ключевую ставку ЦБ плюс 5 п.п, облагается 35-процентным НДФЛ. Если клиент захочет продать облигацию до срока погашения (это можно сделать в любой момент), положительная разница между ценой продажи и покупки бумаги облагается подоходным налогом по ставке 13%, а для нерезидентов – 30%.

По оценкам начальника аналитического управления банка "Открытие" Анны Мориной, предприятия индустрии Luxury защищены от многих факторов, сдерживающих рост компаний других секторов. Сила бренда поддерживает высокую лояльную базу клиентов, позволяя применять премиальное ценообразование.

"Отрасль предметов роскоши апеллирует к таким категориям потребительских чувств, как мечты, стремления, желания и признание достижений - в отличие от простого желания обладать тем или иным благом в практическом отношении. В результате "продавцы престижа" менее чувствительны к изменениям иррациональных факторов и экономическим спадам. Несмотря на экономические потрясения и геополитические проблемы во всем мире, энтузиазм богатых потребителей в отношении роскоши остается неизменным. Такой способ потребления услуг индустрии роскоши делает биржевую инвестиционную облигацию на эти активы привлекательным финансовым инструментом", - отметили в банке "Открытие".

СПРАВКА:

Банк "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.