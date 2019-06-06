Группа "Открытие" и Х5 договорились о сотрудничестве Бизнес

Группа Открытие и Х5 договорились о сотрудничестве

Финансовая группа "Открытие" и ведущая мультиформатная розничная компания России X5 Retail Group заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба группы "Открытие".

Документ подписали главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич и руководитель департамента по работе с клиентами банка "Открытие" Екатерина Чиркова.

Партнерство предоставляет возможность X5 Retail Group воспользоваться широким спектром финансовых услуг, сервисов и продуктов группы "Открытие", такими как финансирование текущей деятельности, совершение операций с ценными бумагами, страхование и другими банковскими услугами.

"Мы видим большой потенциал в развитии отношений с группой "Открытие" по предоставлению полного спектра банковских продуктов. Особый интерес для нас представляет направление по привлечению финансирования, а также сотрудничество в части сделок на рынке облигаций. Усиление позиций такого значимого игрока на рынке положительно влияет на конкуренцию в банковском секторе, что отвечает в перспективе и интересам нашей компании", - сказала главный финансовый директор Х5 Retail Group Светлана Демяшкевич.

"Х5 Retail Group является лидером на российском рынке розничной торговли. Банк "Открытие" одним из приоритетов развития своего бизнеса считает работу с крупными корпоративными клиентами, предоставление им комплексных услуг. Соглашение с Х5 Retail Group органично вписывается в стратегию нашей компании. Мы уверены в том, что наше сотрудничество окажется взаимовыгодным", - отметила руководитель департамента по работе с клиентами банка "Открытие" Екатерина Чиркова.