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Общество

НПАТ рассказал о преимуществах "выделенки" на пр.Гагарина

07 июня 2019 17:35  [141] Общество

Фото: Соцсеть

Руководство МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) рассказало о преимуществах выделенной полосы для общественного транспорта на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде.

Первую выделенную полосу для движения общественного транспорта в Нижнем Новгороде открыли 1 июня. Она пролегает от микрорайона "Щербинки 2" (перекресток с улицей Тропинина) и до остановки "Нител" (перекресток с Горной).

По данным НПАТ, "выделенка" позволила сократить время движения автобусов на данном участке в час пик сократилось на 9 минут, то есть если раньше автобусы пересекали этот участок дороги примерно за 20 минут, то сейчас - за 11 минут.

В НПАТ добавили, что выделенная полоса позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от маршрутного транспорта.

Между тем, водители личного транспорта с момента действия выделенной полосы начали жаловаться на многокилометровые пробки на данном участке.

По данным на утро 7 июня петицию о ликвидации выделенной полосы на пр. Гагарина подписали боле двух тысяч нижегородцев.

"Выделенные полосы для автобусов – это настоящая мечта для пассажиров общественного транспорта и страшный сон для автомобилистов", - говорится в петиции.

Автомобилисты отмечают, что время передвижения на личном транспорте из-за "выделенки" увеличилось у кого-то в 2 раза, а у некоторых и в 5 раз.

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