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Общество

Влюбленная пара зарегистрирует свой брак на стадионе "Нижний Новгород" во время матча и отправится отдыхать на Кипр

09 июня 2019 09:39  [1245] Общество

Фото: из соцсети Вконтакте

Влюбленная пара зарегистрирует свой брак на стадионе "Нижний Новгород" во время матча и отправится отдыхать на Кипр. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Российский футбольный союз при поддержке регионального правительства и платежной системы "Мир" запустил конкурс для молодых пар на самое романтичное предложение руки и сердца. Участники должны рассказать в группе в социальной сети ВКонтакте о том где, как и при каких обстоятельствах предложили своей второй половинке зарегистрировать отношения.

Итоги конкурса подведут 10 июня 2019 года. Победителей ждет выездная регистрация брака на футбольном поле в перерыве отборочного матча Евро-2020 Россия - Кипр. А также свадебное путешествие на остров.

Напомним, 11 июня 2019 года сборная России проведет матч в рамках отбора на Евро-2020 в Нижнем Новгороде. Игра со сборной Кипра состоится на стадионе "Нижний Новгород". Матч начнётся в 21:45. За 3 часа до него для болельщиков на стадионе начнётся развлекательная программа. В преддверии матча выступит группа "5sta Family".

Посмотреть матч под открытым небом также можно будет на Нижневолжской набережной в районе Речного вокзала. В 19:00 там начнёт работать фан-зона.

Ранее сообщалось, что Футбольный матч "Россия – Сан-Марино" покажут на большом экране на площадке у стадиона "Нижний Новгород".

Игра в Саранске завершилась с рекордным для сборной России счетом 9:0. Трансляцию посмотрели более тысячи нижегородцев.

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