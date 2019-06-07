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Культура и отдых

Двадцать тысяч человек посетили международный фестиваль академической музыки "Opus 52" в Нижегородском кремле

10 июня 2019 09:11  [1095] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Двадцать тысяч человек посетили международный фестиваль современной академической музыки "Opus 52", который проходил в Нижегородском кремле. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на Глеба Никитина.

Ещё около ста тысяч человек следили за прямой трансляцией в социальной сети "ВКонтакте". Это пользователи из 20 стран мира: Казахстан, Германия, Франция, США, Великобритания, Италия, Исландия и др. Среди городов России в лидерах по просмотрам Москва и Санкт-Петербург.

"Приятно видеть, как кремль превращается в по-настоящему общественное пространство, где можно послушать музыку и спокойно посидеть. К 800-летию таких событий будет только больше", - сказал Глеб Никитин.

"Наша задача - сделать сердце Нижнего Новгорода максимально открытым для горожан, снижать административное значение древней крепости. Есть планы по развитию ряда общественных пространств внутри кремля, которые могли бы стать новыми центрами культурной жизни города", - добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что международный музыкальный фестиваль Opus 52 пройдет в Нижнем Новгороде 8 июня.

Напомним, Нижегородский Кремль во время фестиваля "Opus 52" работал до 03:00.

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