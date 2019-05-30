Международный музыкальный фестиваль Opus 52 пройдет в Нижнем Новгороде 8 июня Культура и отдых

Фото: нижегородский центр немецкой и европейской культуры

Международный музыкальный фестиваль Opus 52 пройдет в Нижнем Новгороде 8 июня 2019 года. Об этом сообщили организаторы - нижегородский центр немецкой и европейской культуры.

Фестиваль станет уже вторым крупным событием в рамках "перезагрузки" кремля к 800-летию Нижнего Новгорода. Нижегородский кремль будет открыт до 3 ночи во время проведения фестиваля.



Фестиваль пройдет с 15.00 до 03.00. Вход на него – свободный.

Впервые Нижний Новгород посетит трубач с мировым именем Маркус Штокхаузен, сын легендарного композитора Карлхайнца Штокхаузена и художественный руководитель ансамбля WILD LIFE Quartet. Вторым именитым гостем станет одна из ведущих скрипок мира Татьяна Гринденко со своим ансамблем Opus Posth., которые повторно открыли для себя Нижний Новгород в ноябре прошлого года, когда их концертом завершился фестиваль "Другая музыка. Пярт".

Самый известный ансамбль современной музыки Эстонии Ансамбль U представит на фестивале свой интерактивный проект "Оркестр Публики", в котором музыканты совместно со зрителями будут сочинять музыку в реальном времени через WI-FI сеть. А духовой барочный ансамбль L'Esprit du Vent сыграет музыку XXI века на старинных инструментах.

Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании регионального Законодательного собрания 30 мая 2019 года представил результаты работы правительства области за 2018 год. Одной из тем доклада стала подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода. В частности, к юбилею планируется "перезагрузка" территории кремля. И фестиваль Opus 52 поможет задействовать пространство кремля.

"В этом году фестиваль становится частью программы "Нижний 800" и переезжает с традиционного места на Театральной площади в кремль. Эта территория постепенно превращается в значимое пространство для массовых мероприятий. Opus 52 станет первым ночным событием здесь. Современная музыка всегда доступна слушателям, а кремль становится максимально доступным для горожан", - добавил Глеб Никитин.