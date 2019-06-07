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Общество

В пострадавшей больше других от взрыва дзержинской школе будут установлены новые окна

10 июня 2019 11:25  [863] Общество

Фото: администрация г.Дзержинск

В пострадавшей больше других от взрыва дзержинской школе будут установлены новые окна. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Школа № 1 расположена ближе всех к месту взрыва на ГосНИИ "Кристалл" 1 июня 2019 года. Более десяти окон в ней выбило взрывной окон. Совместными усилиями специалистов и волонтеров за сутки стекла были вставлены, тепловой контур восстановлен. И образовательное учреждение в понедельник, 3 июня, открыло двери для детей, которые посещают пришкольный лагерь. 

При этом администрация Дзержинска приняла решение поменять старые деревянные окна на новые. В этом ей на помощь при посредничестве страховой компании "СОГАЗ" пришел фонд поддержки социальных инноваций "Вольное дело". Фонд взял на себя полную замену окон в 1-й школе на современные пластиковые стеклопакеты. Эти работы планируется завершить до конца июня.

Ранее сообщалось, что жители Дзержинска объединились для устранения последствий взрыва на ГосНИИ "Кристалл".

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