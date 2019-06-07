Нижегородский спортклуб выплатил компенсацию отравившейся хлором посетительнице Происшествия

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Нижегородский спортклуб выплатил компенсацию посетительнице, отравившейся хлором. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 11 июня 2019 года.

Напомним, 6 февраля 2019 в спортклубе "Gold's Fitness Hampton" на улице Максима Горького парами хлора отравились трое детей и женщина, участвующие в групповом занятии по плаванию. Они были госпитализированы, еще трое – самостоятельно обратились за медицинской помощью.

Советский районный суд с участием представителя прокуратуры района рассмотрел гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора в интересах посетителя спортклуба - 35-летней нижегородки к ООО "Темп" о компенсации морального вреда.

Ранее агентство сообщало, что суд в Нижнем Новгороде утвердил мировое соглашение по иску об отравлениями парами хлора в бассейне Gold's Fitness. Участвующий в деле прокурор против заключения мирового соглашения не возражал.

Ответчик выплатил женщине компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья по ч. 1 ст. 238 УК РФ.