Производство пищевой продукции в Нижегородской области выросло на 14,7% Экономика

Производство пищевой продукции в Нижегородской области за январь-апрель 2019 года выросло на 14,7%. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

По данным ведомства, предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности за этот период произведено и отгружено продукции на сумму 36,6 млрд руб. Индекс физического объема производства пищевых продуктов составил 109%, по производству напитков – 105,9%.

В частности, за первые четыре месяца 2019 года было увеличено производство мяса и мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, молока, творога, сливочного масла и маргарина, мороженого, кетчупов, соусов и других видов продукции.

"Пищевая промышленность и по итогам 2018 года, и в первые месяцы 2019 года показала самые высокие темпы роста среди всех отраслей промышленности. В первую очередь, это связано с ростом инвестиций. В целом, на 2019 – 2020 годы в планах около десятка инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 5 млрд рублей",- подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Например, Нижегородский масложировой комбинат планирует вывести на рынок линейку инновационных продуктов - маргаринов и жиров для здорового питания, разработанных и запатентованных компанией. Это экспортно ориентированный продукт", - добавил он.

"Увеличивать экспорт планируют и другие агропредприятия Нижегородской области, выход на внешние рынки – одно из перспективных направлений развития агропромышленного комплекса региона. Это позволит получить дополнительную прибыль нашим предприятиям, а значит, повысить доходы сотрудников и создать новые рабочие места. Конечно, это важно", - сообщил губернатор.

"Безусловно, развитие экспорта не означает, что нижегородцы будут обделены и столкнутся с дефицитом продуктов питания местного производства. Обеспечение внутреннего рынка – приоритет для наших предприятий, и региональный минсельхоз будет контролировать эту ситуацию",- добавил глава региона.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

В частности, Нижегородская область будет реализовывать проект "Экспорт продукции АПК", который был разработан по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в 2018 году. Проект предусматривает увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса региона в 2,2 раза - с 226 млн долларов в 2017 году до 492 млн долларов к 2024 году.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2019 года предприятиями АПК Нижегородской области экспортировано продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму 60,6 млн долларов США, что на 30% больше соответствующего периода 2018 года.