Движение по "выделенке" на Гагарина в выходные разрешат всем видам транспорта Общество

Фото: Соцсеть

Движение на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде по выделенной полосе, где можно передвигаться только общественному транспорту, в выходные откроют для всех транспортных средств. Как сообщает городская пресс-служба, такую информацию озвучил замглавы администрации Нижнего Новгорода Роман Колосов.

Первую выделенную полосу для движения общественного транспорта в Нижнем Новгороде открыли 1 июня. Она пролегает от микрорайона "Щербинки 2" (перекресток с улицей Тропинина) и до остановки "Нител" (перекресток с Горной).

Сегодня Роман Колосов в 07:30 проехал на социальном автобусе по выделенной полосе и поинтересовался у пассажиров, как они оценивают нововведение. Пресс-служба приводит слова опрошенных пассажиров, которые остались довольны нововведением, поскольку автобусы стали подходить к остановкам по расписанию, тогда как ранее этого не происходило.

Между тем, водители личного транспорта с момента действия выделенной полосы начали жаловаться на многокилометровые пробки на данном участке. Сейчас на сайте Change.org организован сбор подписей с просьбой убрать "выделенку". В настоящее время петицию подписали более 3,3 тысячи человек.

"Выделенные полосы для автобусов – это настоящая мечта для пассажиров общественного транспорта и страшный сон для автомобилистов", - говорится в петиции.

Автомобилисты отмечают, что время передвижения на личном транспорте из-за "выделенки" увеличилось у кого-то в 2 раза, а у некоторых и в 5 раз.

"Сначала нужно расширить дорогу, а потом делать выделенную полосу для автобусов. Две полосы для личного транспорта это коллапс. Все стоит, до работы доехать не возможно вовремя", - оставляют свое мнение автомобилисты.

Сегодня по итогам выезда Колосов сообщил, что выделенная полоса для общественного транспорта будет работать только в будние дни. В субботу и воскресенье по выделенной полосе на пр.Гагарина сможет передвигаться любой транспорт.