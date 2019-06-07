Пятнадцать миллиардов рублей требуется на реставрацию всех ОКН Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пятнадцать миллиардов рублей требуется на реставрацию всех объектов культурного наследия Нижнего Новгорода. Об этом сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светлана Помпаева, представляя депутатам Гордумы механизм по привлечению внебюджетных средств на реставрацию ОКН на заседании постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре 11 июня 2019 года.

По ее словам, в муниципальной и совместной собственности находится 274 объекта культурного наследия, из которых 232 – жилых объекта, в том числе 176 из них находится в аварийном состоянии. Кроме того, сейчас выявлено еще 42 объекта.

Напомним, в настоящее время рассматривается вопрос о создании отдельной организации (АНО "АРИС НН"), которая будет заниматься вопросами ОКН. Возможно она будет организована на базе уже существующей МП "Муниципальная недвижимость".

Светлана Помпаева отметила, что КУГИ и общественники посчитали целесообразным выбрать механизм сохранения объектов культурного наследия путем включения их в уставный капитал акционерного общества, 100% акций которого будут принадлежать городу. Именно это общество и будет осуществлять взаимодействие с инвесторами.

"Таким образом мы получаем готовый проект, четкое понимание, что делать с конкретными объектами. Инвестор, который приходит, понимает сколько нужно вложить, может просчитать всю экономику наперед. Я считаю, что эти помещения будут пользоваться спросом. Ты можешь получить офис в центре города, если это нежилое помещение и даже жилье – если жилое, в пользование на всю оставшуюся жизнь – это хорошо", - выразил свое мнение председатель комиссии Андрей Дранишников.

Для того, чтобы АНО "АРИС НН" начало свою работу, необходимо 3,5 млн рублей.

Как сообщила Светлана Помпаева, сейчас идут консультации города и области по этому вопросу. После принятия решения о создании организации главой города, вопрос будет вынесен на заседание Думы Нижнего Новгорода, на котором примут окончательное решение.

Ранее сообщалось, что резной наличник из Нижнего Новгорода – символ сохранения ОКН - покрасили на ПМЭФ-2019 известные политики и деятели культуры.