Всех отравившихся на свадьбе в Дзержинске выписали из больницы Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Всех отравившихся на свадьбе в Дзержинске выписали из больницы. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Несчастный случай произошел 7 июня на свадьбе, которая проходила в загородном клубе "Ранчо 636". На мероприятии отравились более 25 человек.

Предполагается, что гости свадьбы отравились испорченным "шеф-салатом". В итоге девять человек из тех, кто почувствовал недомогание, были госпитализированы.

Как сегодня сообщили в региональном минздраве, в настоящее время выписаны на амбулаторное лечение оставшиеся трое госпитализированных в результате отравления в дзержинском кафе.

Ранее сообщалось, что по факту массового отравления гостей на свадьбе заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).