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Всех отравившихся на свадьбе в Дзержинске выписали из больницы. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Несчастный случай произошел 7 июня на свадьбе, которая проходила в загородном клубе "Ранчо 636". На мероприятии отравились более 25 человек.
Предполагается, что гости свадьбы отравились испорченным "шеф-салатом". В итоге девять человек из тех, кто почувствовал недомогание, были госпитализированы.
Как сегодня сообщили в региональном минздраве, в настоящее время выписаны на амбулаторное лечение оставшиеся трое госпитализированных в результате отравления в дзержинском кафе.
Ранее сообщалось, что по факту массового отравления гостей на свадьбе заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).
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