Задолженность "Нижегородэлектротранса" перед "ТНС энерго" превысила 127 млн рублей Происшествия

Задолженность МП "Нижегородэлектротранс" перед ПАО "ТНС энерго НН" превысила 127 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба "ТНС энерго НН" 14 июня 2019 года.

В начале июня компания сообщала, что долг "Нижегородэлектротранса" составляет 106,4 млн рублей.

Также среди злостных неплатильщиков: ОАО "РУМО" (задолженность более 203 млн рублей), ОАО "Лысковский электротехнический завод" (задолженность более 52 млн рублей), МУП "Водоканал" Кстовского района (задолженность более 75 млн рублей), АО "Нижегородская областная коммунальная компания"(задолженность более 131 млн рублей), МУ "Теплоэнергетическое производственное предприятие"(задолженность более 38 млн рублей), АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (задолженность более 30 млн рублей), население и приравненные к населению (задолженность более 2 млрд рублей), в т.ч население на прямых расчетах (задолженность более 1 млрд рублей), МП "Городская Управляющая Компания"(задолженность более 38 млн рублей),ОАО "Ильиногорское" (задолженность более 132 млн рублей).

Напомним, экс-директор НЭТ Максим Дранишников в мае этого года был арестован в Нижнем Новгороде по подозрению в мошенничестве. Он покинул пост руководителя МП "Нижегородэлектротранс" в начале февраля 2018 года.

Напомним также, в конце 2017 года департамент экономики администрации Нижнего Новгорода оценил работу "Нижегородэлектротранса" как приближенную к банкротству.