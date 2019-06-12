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Культура и отдых

Глеб Никитин заявил о намерении проводить крупные мероприятия как "Арт-Овраг" во всех районах Нижегородской области

16 июня 2019 14:46  [32] Культура и отдых

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о намерении проводить крупные мероприятий как "Арт-Овраг" во всех районах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Мы уже тиражируем и будем тиражировать опыт Выксы с точки зрения системности подхода к событийной повестке и к развитию городского пространства.  Сейчас идет формирование событийного каркаса для всей Нижегородской области, который будет включать в себя знаковые мероприятия, крупные фестивали", -  сказал Глеб Никитин.

В ходе фестиваля "Арт-Овраг" глава региона посетил инсталляцию "Фабрика будущего" на площади Металлургов, выставку участников Параллельной программы "То, чего не может быть" в музее истории ВМЗ и "Павильон будущего" в парке культуры и отдыха "Лебединый рай".

"Мы планируем сделать для туристов хронологически выстроенный каталог событий, который позволит нижегородцам и гостям региона с интересом посещать такие масштабные мероприятия, как, например "Арт-Овраг", - добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что девятый фестиваль "Арт-овраг" открылся в Выксе Нижегородской области.

СПРАВКА:

Фестиваль городской культуры "Арт-Овраг" проходит в городе Выкса с 14-го по 16-ое июня 2019 года в 9-ый раз. Инициатором и организатором фестиваля "Арт-Овраг" является Объединенная Металлургическая Компания, соорганизаторами - Благотворительный фонд "ОМК-Участие" и администрация города Выксы.

Фестиваль проводится при поддержке администрации г.о.г.Выкса и департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области.

Главная тема фестиваля 2019 года — "Когда сегодня становится завтра".

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