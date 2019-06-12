Экс-полпред в ПФО Михаил Бабич назначен замминистра экономического развития РФ Политика

Михаил Бабич Фото: НИА Нижний Новгород

Бывший полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Михаил Бабич был назначен на должность приволжского полпреда в декабре 2011 года. Он сменил на этом посту Григория Рапоту, которого президент назначил секретарем союзного государства России и Белоруссии. В 2016 году были неоднократные сообщения о переходе Бабича на новые должности. Так, в июле 2018 года сообщалось, что его планируется назначить послом на Украину. Комитет Госдумы РФ по международным делам рекомендовал кандидатуру Бабича, Россия запросила у Украины агреман (предварительное согласие) на его назначение. Однако МИД Украины отказался утвердить кандидатуру посла РФ, и этот вопрос был снят с повестки.

В декабре 2016 года СМИ сообщили, что кандидатура Михаила Бабича рассматривается на пост посла России в Турции вместо убитого 19 декабря Андрея Карлова.

В августе Михаил Бабич указом президента РФ освобожден от должности полпреда в ПФО и назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии, а также специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.