Последние новости рубрики Политика
17 июня 2019 12:18  [127] Экс-полпред в ПФО Михаил Бабич назначен замминистра экономического развития РФ
17 июня 2019 11:22  [503] Александр Разумовский станет депутатом ЗС НО
14 июня 2019 10:35  [388] Владислав Параничев назначен директором МКУ "Специалист" города Дзержинска
14 июня 2019 10:14  [517] Четырнадцать кандидатов на пост министра строительства Нижегородской области представили свои проекты комиссии
13 июня 2019 09:51  [870] Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт обратному отсчету до юбилея Нижнего Новгорода
12 июня 2019 13:18  [655] Названы претенденты в резерв управленческих кадров в сфере госохраны нижегородских ОКН
11 июня 2019 16:27  [937] Нижегородский экспорт в Хорватию в I квартале вырос в 14 раз
10 июня 2019 15:43  [1816] Дополнительные выборы в городскую Думу Дзержинска по двум округам назначены на 8 сентября
10 июня 2019 11:53  [2147] Елена Фомина назначена управляющим делами администрации Дзержинска
07 июня 2019 14:11  [1421] "Единая Россия" открывает семейные приемные в Нижегородской области
Политика

Экс-полпред в ПФО Михаил Бабич назначен замминистра экономического развития РФ

17 июня 2019 12:18  [127] Политика
Михаил Бабич

Михаил Бабич

Фото: НИА Нижний Новгород

Бывший полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Михаил Бабич был назначен на должность приволжского полпреда в декабре 2011 года. Он сменил на этом посту Григория Рапоту, которого президент назначил секретарем союзного государства России и Белоруссии. В 2016 году были неоднократные сообщения о переходе Бабича на новые должности. Так, в июле 2018 года сообщалось, что его планируется назначить послом на Украину. Комитет Госдумы РФ по международным делам рекомендовал кандидатуру Бабича, Россия запросила у Украины агреман (предварительное согласие) на его назначение. Однако МИД Украины отказался утвердить кандидатуру посла РФ, и этот вопрос был снят с повестки.

В декабре 2016 года СМИ сообщили, что кандидатура Михаила Бабича рассматривается на пост посла России в Турции вместо убитого 19 декабря Андрея Карлова.

В августе Михаил Бабич указом президента РФ освобожден от должности полпреда в ПФО и назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Белоруссии, а также специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph