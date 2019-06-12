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Общество

Карту киосков и рекламных объектов создали в Нижнем Новгороде

17 июня 2019 15:27  [116] Общество

Фото: с портала gorodnakarte.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Карта рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов (НТО) в тестовом режиме заработала в Нижнем Новгороде 17 июня 2019 года. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на брифинге в администрации города.

Карта создана в электронном виде.

"Задача портала – сделать доступной информацию обо всех объектах нестационарной торговли и рекламных конструкциях города. В настоящее время в Нижнем Новгороде 2 426 НТО, рекламных конструкций – 3 855", - сказал Владимир Панов.

Глава города отметил, что он будет удобен для предпринимателей, поскольку с его помощью они смогут проверить, законно ли размещение НТО или рекламной конструкции в запланированном ими месте. И – для жителей, которые смогут определить, есть ли рядом с ними торговые объекты, а также пожаловаться на незаконные.

Как сообщил заместитель мэра по информационным технологиям Алексей Карапузов, "Карта" создана на основе градостроительного городского портала. Инструментарий сайта организован по аналогии с порталом "Антиснег". Кроме того, обладатели учетных записей на "Антиснеге" могут авторизоваться на портале без дополнительной регистрации.

В личном кабинете будет храниться информация о заявках с фотографией и статусах их исполнения.

На сайте также работает раздел "Техподдержка", с помощью которого нижегородцы могут задать вопросы и внести свои предложения по развитию портала.

Ранее сообщалось, более 70 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде за неделю.

Напомним, по инициативе мэра города Владимира Панова на базе МКУ "ГЦГиА" сформировано отдельное подразделение, которому поручено проводить выявление и демонтаж незаконных рекламных конструкций.

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