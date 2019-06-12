Шесть московских трамваев вышли на линию в Нижнем Новгороде. Ждать ли еще? Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Шесть трамвайных вагонов из первой партии безвозмездно предоставленных Москвой вышли на линию в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила директор департамента транспорта администрации города Елена Лекомцева на заседании постоянной комиссии Нижегородской думы по транспорту и связи 18 июня 2019 года.

Еще два вагона находится на техобслуживание. Оставшиеся три восстановлению не подлежат. Они использовались в качестве запчастей и в дальнейшем будут списаны.

Трамваи закреплены за Депо №2 и работают на городских маршрутах №1, 3, 6, 7, 21.

Нижний Новгород получил от Москвы на безвозмездной основе 11 трамвайных вагонов в ноябре 2018 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс" в мае этого года. Согласно документам, на транспортировку вагонов из Москвы было затрачено 716 650 рублей.

Будет ли вторая партия?

О передаче второй партии московских трамваев заговорили зимой 2019 года, то есть еще до того, как приняли в собственность города первую партию. Поскольку трамваи в Москве более новые и современные, чем в Нижнем Новгороде, то они, соответственно, будут удобны для нижегородцев.



Сейчас, по информации Мосгортранса, на балансе этой организации находятся свыше 800 трамваев, и "почти половина из них – современный низкопольный транспорт". Ожидается, что к 2024 году трамвайный парк Мосгортранса будет полностью укомплектован трамваями нового поколения.

В конце марта нижегородская администрация стала отказываться от своих заявлений по поводу второй партии трамваев из Москвы. То есть представители администрации говорили, что не планирует получать вторую партию трамваев из Москвы в ближайшее время.

По словам, и.о. председателя комитета по управлению городским имуществом администрации города Нины Захаровой, обращений Москвы с предложениями безвозмездно передать Нижнему Новгороду еще одну партию трамвайных вагонов не поступало.

Между тем, в апреле 2019 года, информация о безвозмездной передаче второй партии подтвердилась. На заседании постоянной комиссии Городской думы по транспорту и связи 23 апреля директор департамента транспорта нижегородской администрации Елена Лекомцева заявила, что вторая партия московских трамваев, состоящая из 10 вагонов, уже готовится к отправке в Нижний Новгород. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к мэру Москвы по этому вопросу.

В каком состоянии находятся новые вагоны?

Качество новых передаваемых вагонов нижегородские эксперты единогласно оценивают как хорошее. Специальная комиссия несколько раз посетила Мосгортранс и осмотрела эти вагоны.

Кроме того, в мае депутаты Думы Нижнего Новгорода также посетили трамвайное депо в Москве, где находится вторая партия трамваев, которая готовится к отправке в Нижний Новгород, и вынесли свое заключение.

По словам депутата Артема Савина, вагоны находятся в рабочем состоянии. "Все трамваи на ходу, на запчасти они разобраны не будут. Администрация потратит деньги только на их транспортировку", - сказал депутат.

Председатель постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи Станислав Прокопович добавил, что часть из них стоит в плановом текущем ремонте перед передачей. Этим трамваям около 10 лет.

"Они моложе всех наших трамваев", - отметил Станислав Прокопович.

Дальнейшие перспективы

Как сообщила Елена Лекомцева, к настоящему времени обращение Глеба Никитина по поводу передачи Нижнему Новгороду второй партии трамваев одобрено Мосгортрансом. Документы находятся на рассмотрении в департаменте городского имущества Москвы.

После того, как ответ будет получен, городской департамент транспорта вынесет вопрос о принятии вагонов на рассмотрение Думы.

Возможно, Нижний Новгород получит совсем новые трамваи. На Петербургском экономическом форуме губернатор Нижегородской области заключил с государственной корпорацией "ВЭБ.РФ" соглашение по проведению совместной деятельности по модернизации существующей трамвайной сети и строительству новых трамвайных линий на территории Нижегородской агломерации. В рамках этого соглашения также планируется обновление парка трамваев с использованием лизингового механизма.

Как именно будет осуществляться реализация данного соглашение, департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода депутатам на профильной комиссии 18 июня 2019 года не ответил.

"Полагаю это решение было принято, чтобы не создавать дополнительных смыслов. Нужно дождаться публикации этого соглашения, чтобы каждому было понятна на каком этапе и в каком размере мы получим новый подвижной состав, либо реконструкцию имеющегося. Нужно подождать", - сказал председатель комиссии Станислав Прокопович.