Нижегородская Дума вернулась к вопросу о присвоении имени Евгения Евстигнеева скверу на Театральной площади Общество

Фото: Дума Нижнего Новгорода

Нижегородская Дума вернулась к вопросу о присвоении имени Евгения Евстигнеева скверу на Театральной площади 18 июня 2019 года. С соответствующей инициативой обратилось региональное отделение партии "Единая Россия".

Руководитель фракции Дмитрий Барыкин напомнил, что в октябре 2018 года постоянная комиссия городской Думы по местному самоуправлению обратилась к депутатам и администрации города с просьбой в ближайшее время присвоить одной из новых улиц имя нашего земляка Евгения Александровича Евстигнеева.

"Мы долго обсуждали варианты и решили, что дать имя Евстигнеева новой улице на окраине города – не совсем верно. Есть возможность присвоить имя нашего великого земляка скверу на Театральной площади, где установлен памятник актеру. Мы хотим эту инициативу фракции вынести на заседание Думы", – сообщил Дмитрий Барыкин.

Глава города Владимир Панов дополнил, что речь шла о том, чтобы присвоить имя актера первой же новой улице. "Первая улица появилась в ЖК "Торпедо". Хотелось бы что-то более значимое", – отметил мэр.

По словам Дмитрия Барыкина, сквер – удачный выбор с точки зрения соседства с драматическим театром и расположения в центре города, на туристическом маршруте.

Члены фракции единогласно приняли решение обратиться к главе города с предложением провести межевание сквера на Театральной площади и присвоить данной территории имя Е.А.Евстигнеева.

Напомним, что в октябре 2016 года, экс-главный редактор газеты "Патриоты Нижнего" Андрей Вовк обратился в администрации двух районов с предложением назвать улицу в Нижнем Новгороде в честь актера Евгения Евстигнеева – уроженца г. Горького - которому в октябре 2016 года исполнилось 90 лет со дня рождения. В свою очередь администрация Нижегородского района города предложила три варианта увековечивания памяти Евгения Евстигнеева в названии улиц города, однако до сих пор решение не принято.