Последние новости рубрики Общество
18 июня 2019 17:48  [83] Нижегородская Дума вернулась к вопросу о присвоении имени Евгения Евстигнеева скверу на Театральной площади
18 июня 2019 16:15  [162] Три планеты смогут увидеть нижегородцы на ночном небе 18 июня
18 июня 2019 15:39  [379] Шесть московских трамваев вышли на линию в Нижнем Новгороде. Ждать ли еще?
18 июня 2019 15:22  [179] Проект избавления от страха смерти "Сад имени" запустят в нижегородском крематории
18 июня 2019 14:58  [123] Нижегородский АПК увеличил план по посеву яровых зерновых и зернобобовых культур на 12%
18 июня 2019 14:50  [213] Подрядчик по благоустройству нижегородского "Сквера им.1905 года" постарается выполнить работы за 60 дней
18 июня 2019 14:31  [918] Грозы, ливни и град вы ближайшие 3 часа могут вызвать ЧС в Нижнем Новгороде
18 июня 2019 14:12  [140] Разметка около всех нижегородских школ будет нанесена к началу учебного года
18 июня 2019 13:54  [548] Нижегородские ученые заявляют о возможности строительства в России регистратора гравитационных волн
18 июня 2019 13:39  [225] "Проблему пробок на Гагарина для частников решили с помощью светофоров", - Николай Сатаев
Общество

Нижегородская Дума вернулась к вопросу о присвоении имени Евгения Евстигнеева скверу на Театральной площади

18 июня 2019 17:48  [83] Общество

Фото: Дума Нижнего Новгорода

Нижегородская Дума вернулась к вопросу о присвоении имени Евгения Евстигнеева скверу на Театральной площади 18 июня 2019 года. С соответствующей инициативой обратилось региональное отделение партии "Единая Россия".

Руководитель фракции Дмитрий Барыкин напомнил, что в октябре 2018 года постоянная комиссия городской Думы по местному самоуправлению обратилась к депутатам и администрации города с просьбой в ближайшее время присвоить одной из новых улиц имя нашего земляка Евгения Александровича Евстигнеева.

"Мы долго обсуждали варианты и решили, что дать имя Евстигнеева новой улице на окраине города – не совсем верно. Есть возможность присвоить имя нашего великого земляка скверу на Театральной площади, где установлен памятник актеру. Мы хотим эту инициативу фракции вынести на заседание Думы", – сообщил Дмитрий Барыкин.

Глава города Владимир Панов дополнил, что речь шла о том, чтобы присвоить имя актера первой же новой улице. "Первая улица появилась в ЖК "Торпедо". Хотелось бы что-то более значимое", – отметил мэр.

По словам Дмитрия Барыкина, сквер – удачный выбор с точки зрения соседства с драматическим театром и расположения в центре города, на туристическом маршруте.

Члены фракции единогласно приняли решение обратиться к главе города с предложением провести межевание сквера на Театральной площади и присвоить данной территории имя Е.А.Евстигнеева.

Напомним, что в октябре 2016 года, экс-главный редактор газеты "Патриоты Нижнего" Андрей Вовк обратился в администрации двух районов с предложением назвать улицу в Нижнем Новгороде в честь актера Евгения Евстигнеева – уроженца г. Горького - которому в октябре 2016 года исполнилось 90 лет со дня рождения. В свою очередь администрация Нижегородского района города предложила три варианта увековечивания памяти Евгения Евстигнеева в названии улиц города, однако до сих пор решение не принято.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph